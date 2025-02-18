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Патрушев предсказал исход конфликта на Украине

Патрушев: конфликт на Украине завершится безоговорочной победой России
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Kremlin Pool/Global Look Press

Конфликт на Украине завершится безоговорочной победой Российской Федерации, в этом нет никакого сомнения. Такое мнение высказал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью Aif.ru.

По его словам, когда Россия одержит победу на Украине, Европейскому союзу придется потратить еще больше денег на восстановление разрушенной экономики и инфраструктуры Украины.

Патрушев отметил, что о гарантиях безопасности для Украины в прямом понимании этого слова во время Мюнхенской конференции по безопасности не говорилось. Он считает, что прошедшее мероприятие стало «очередным рупором» коллективного Запада, не признающего многополярность и суверенитет других государств.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. За несколько дней до конференции президент США Дональд Трамп провел первый официальный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис и пути его решения.

Американскую делегацию в Мюнхене возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что на основе первых заявлений в Мюнхене делать выводы преждевременно.

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