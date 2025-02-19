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Слуцкий поставил под сомнение «коллективность» Запада после прихода Трампа

Слуцкий: коллективный Запад с приходом Трампа перестает быть коллективным
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Petrov Sergey/Global Look Press

После прихода к власти американского лидера Дональда Трампа Запад перестает быть «коллективным». Об этом заявил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

«Сегодня коллективный Запад, как мы его называли многие годы, с приходом Трампа второй раз президентом Соединенных Штатов, перестает быть коллективным», — заявил он.

По словам Слуцкого, мировое сообщество приходит к пониманию того, что системы политического и международного взаимодействия должны быть такими, какими их обозначил российский лидер Владимир Путин в мюнхенской речи 2007 года.

До этого помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что конфликт на Украине завершится безоговорочной победой Российской Федерации, у него в этом нет никакого сомнения.

Он отметил, что о гарантиях безопасности для Украины во время Мюнхенской конференции по безопасности не говорилось. Он считает, что прошедшее мероприятие стало «очередным рупором» коллективного Запада, не признающего многополярность и суверенитет других государств.

В ходе этого же интервью Патрушев добавил, что страны Запада вскоре ждет раскол на три группы по вопросу поддержки Украины.

Ранее Слуцкий выразил уверенность в победе России на переговорах в Эр-Рияде.

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