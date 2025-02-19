Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал Трампа «абсолютно самостоятельным» политиком

Лавров: Трамп не скрывает мнения о «жалких личностях» вроде Зеленского
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Американский лидер Дональд Трамп является абсолютно самостоятельным политиком, который не скрывает своей позиции по поводу «жалких личностей» вроде президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе брифинга с журналистами, передает ТАСС.

«Такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях, наподобие господина Зеленского», — заявил он.

По словам Лаврова, Трамп привык «разговаривать прямо».

До этого глава МИД РФ заявил, что команда президента США Дональда Трампа «мыслит иначе», принимая во внимание национальные интересы других государств. По его словам, национальные интересы России и США никогда не совпадут полностью. Однако, как отметил министр, при выявлении единых целей обе стороны должны брать максимальную выгоду.

19 февраля Лавров сообщил, что на данный момент между Россией и США наблюдается движение к нормализации отношений. По его словам, для этого необходимо «разгрести» наследие администрации прошлого президента США Джо Байдена.

Ранее Лавров заявил об интересе США к перспективным экономическим проектам с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами