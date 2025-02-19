Лавров назвал Трампа «абсолютно самостоятельным» политиком

Американский лидер Дональд Трамп является абсолютно самостоятельным политиком, который не скрывает своей позиции по поводу «жалких личностей» вроде президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе брифинга с журналистами, передает ТАСС.

«Такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях, наподобие господина Зеленского», — заявил он.

По словам Лаврова, Трамп привык «разговаривать прямо».

До этого глава МИД РФ заявил, что команда президента США Дональда Трампа «мыслит иначе», принимая во внимание национальные интересы других государств. По его словам, национальные интересы России и США никогда не совпадут полностью. Однако, как отметил министр, при выявлении единых целей обе стороны должны брать максимальную выгоду.

19 февраля Лавров сообщил, что на данный момент между Россией и США наблюдается движение к нормализации отношений. По его словам, для этого необходимо «разгрести» наследие администрации прошлого президента США Джо Байдена.

Ранее Лавров заявил об интересе США к перспективным экономическим проектам с РФ.