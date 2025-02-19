Лавров заявил о первых шагах к нормализации отношений между Россией и США

Лавров: РФ и США надо «разгрести» наследие администрации Байдена

На данный момент между Россией и США наблюдается движение к нормализации отношений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме, пишет ТАСС.

Лавров добавил, что России и США надо «разгрести» наследие администрации прошлого президента США Джо Байдена.

«Пока надо «разгрести» наследие администрации Байдена, который делал все, чтобы разрушить даже первые признаки, фундамент долгосрочного партнерства между нашими странами», — сказал он.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что считает причиной кризиса на Украине заявление его предшественника Джо Байдена о том, что республику примут в НАТО.

Министр обороны США Пит Хегсет также заявлял, что возвращение Украины к границам 2014 года — это иллюзия, которая затягивает конфликт. США хотят предложить Украине гарантии безопасности, которые защитят ее в случае нового военного конфликта.

Ранее Трамп оскорбил Байдена во время телефонного разговора с Путиным.