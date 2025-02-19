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Лавров заявил об интересе США к перспективным экономическим проектам с РФ

Лавров: США заинтересованы в перспективных экономических проектах с РФ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США заинтересованы в устранении препон на пути потенциальных и очень перспективных экономических проектов с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они заинтересованы устранять искусственные препоны на пути потенциально очень перспективных взаимовыгодных проектов. Прежде всего в экономике», — поделился министр.

Лавров уточнил, что Вашингтон также заинтересован в возобновлении диалога по внешнеполитическим делам, по международной ситуации, по конфликтам. По словам российского политика, проблемы в двусторонних отношениях будут всегда, но важно всегда «встречаться, слушать и слышать» друг друга.

До этого Лавров рассказал, что российские власти развивают партнерские отношения с разными государствами на всех континентах. По его словам, в настоящее время Москва поддерживает диалог с членами ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, Турцией, Ираном, ОАЭ и многими другими странами.

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