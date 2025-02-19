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Лавров рассказал об образе мышления команды Трампа

Лавров: команда Трампа мыслит категориями национальных интересов государств
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Команда президента США Дональда Трампа «мыслит иначе», принимая во внимание национальные интересы других государств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«И вчера эта линия была подтверждена на наших переговорах с госсекретарем Марко Рубио, который, открывая дискуссию, подчеркнул, что команда Трампа исходит из того, что все международные отношения во всех своих аспектах должны опираться на признание факта наличия у каждого государства национальных интересов», — сказал глава ведомства.

Лавров добавил, что национальные интересы России и США никогда не совпадут полностью. Однако, как отметил министр, при выявлении единых целей обе стороны должны брать максимальную выгоду. Также, по словам главы МИД РФ, в ходе переговоров Рубио подчеркнул, что расхождения в интересах государств не должны приводить к «сваливанию в конфронтацию».

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее Лавров заявил об интересе США к перспективным экономическим проектам с РФ.

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