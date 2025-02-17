Патрушев: Запад может расколоться на три группы из-за Украины

Страны Запада вскоре ждет раскол на три группы по вопросу поддержки Украины. Таким прогнозом поделился помощник президента России, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

«Очевидно, что в обозримом будущем одна группа стран солидаризируется с киевским неонацизмом и будет до изнеможения помогать Киеву», — заявил Патрушев.

Вторая группа, по его мнению, станет нейтральной в вопросе украинского конфликта, а третья объединит противников неонацизма и милитаризма, считает помощник президента РФ.

Также Патрушев в ходе интервью заявил, что прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала отсутствие у организаторов желания объединять усилия для защиты мира. Он подчеркнул, что конференция стала очередным рупором коллективного Запада, не признающего многополярность и суверенитет государств. Патрушев подчеркнул, что в ходе заседания западники «пытались привлечь под знамена русофобии» даже независимые государства, партнеров России по БРИКС и ШОС. Однако эта попытка, по его словам, обернулась явным провалом.

Ранее Зеленского «растоптали» в Мюнхене.