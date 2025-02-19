В МИД РФ заявили, что Россия готова с любой страной говорить на равных

Россия с любой страной готова говорить на равных. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

На правительственном часе в Госдуме глава МИД отметил, что Россия всегда открыта к равноправному и уважительному сотрудничеству с теми, кто готов работать на основе честного баланса.

«Всегда мы будем готовы разговаривать взаимоуважительно с любой страной», — сказал Лавров.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее в США заявили, что Россия выиграла раунд переговоров по Украине.