Путин 19 февраля проведет мероприятия по беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин 19 февраля посвятит часть своего рабочего времени развитию беспилотной авиации в стране. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня Путин позанимается темой беспилотной авиации. Это серьезная тема, которой президент последовательно уделяет внимание», — сказал представитель Кремля.

28 января Путин посетил центр развития беспилотных авиасистем «Самара» в Тольятти. Президенту показали производство и рассказали, что площадкой пользуются резиденты, занимающиеся инновациями.

В тот же день глава государства провел большое совещание, посвященное развитию беспилотной авиации. В ходе него Путин поручил правительству определить высоты полетов для упрощенного пользования отдельными видами дронов до 1 июня 2025 года.

На встрече с должностными лицами из оборонной промышленности, военными и экспертами Путин также обсудил текущее состояние развития беспилотников в России и планы по дальнейшей модернизации этой отрасли.

Ранее в Кремле назвали размер инвестиций в отрасль беспилотников.