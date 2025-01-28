Путин дал поручение насчет гражданских беспилотников

Президент России Владимир Путин дал поручение российскому правительству определить высоты полетов для упрощенного пользования отдельными видами дронов до 1 июня 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Только что в ходе общения было сделано предложение установить новый класс воздушного пространства в РФ для упрощенного пользования беспилотными воздушными судами… Прошу правительство к 1 июня текущего года принять всю необходимую нормативно-правовую базу, определить для беспилотников конкретные высоты полетов или, как специалисты говорят, эшелоны», — заявил Путин.

На встрече с должностными лицами из оборонной промышленности (ВПК), военными и экспертами Путин также обсудил текущее состояние развития беспилотников в России и планы по дальнейшей модернизации этой отрасли.

До этого Владимир Путин посетил центр развития беспилотных авиасистем «Самара» в Тольятти.

Ранее в Кремле назвали размер инвестиций в отрасль беспилотников.