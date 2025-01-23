В Кремле назвали размер инвестиций в отрасль беспилотников

Развитие отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) в России поддержано инвестициями, они составляют «десятки миллиардов рублей». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Он отметил, что ряд крупных структур «поверили в потенциал направления» и начали инвестировать. Инвестиции, которые сделали правительство Москвы, группа компаний «Эфко» и ГТЛК, составляют уже десятки миллиардов рублей.

До этого стало известно, что на формирование сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем российским регионам с 2025 по 2027 год будет выделено около 21 млрд рублей.

В декабре президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны поручил наращивать производство робототехники и беспилотников для армии. По его словам, ежедневно в российские войска поставляют несколько тысяч беспилотников.

Ранее над российскими регионами уничтожили 46 беспилотников ВСУ за ночь.