Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады сравнил Зеленского со шваброй

Депутат Рады Дубинский: даже швабра приносит больше пользы, чем Зеленский
close
Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Швабра для мытья полов может принести больше пользы, чем президент Украины Владимир Зеленский, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Парламентарий опубликовал результаты голосования, проведенного в его канале. Согласно этим результатам, если бы на Украине провели выборы президента, то 97% опрошенных отдали бы свои голоса за швабру для мытья полов. В опросе приняли участие 12,7 тысячи пользователей.

«[Президент США Дональд] Трамп выражает глас украинского народа. У меня сегодня на канале Зеленский набрал 3 %. Удивительные совпадения», — написал Дубинский.

16 февраля бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы главы государства в стране могут состояться 26 октября. Он отметил, что информация об этом появилась от источников в офисе украинского лидера и в правоохранительных органах.

18 февраля телеканал Fox News сообщил, что президент России Владимир Путин и Трамп сомневаются в победе Зеленского на президентских выборах, если они состоятся в этом году.

Ранее Зеленского предупредили об угрозе ареста британским спецназом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами