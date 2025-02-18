Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленского предупредили об угрозе ареста британским спецназом

Депутат ВР Дубинский предупредил Зеленского об угрозе ареста спецназом Британии
close
Heiko Becker/Reuters

Британский спецназ, который сейчас охраняет главу президента Украины Владимира Зеленского, может его и арестовать. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале депутат Верховной рады (ВР) Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в госизмене.

«Обратите внимание, что охраняющий вас британский спецназ в какой-то момент может превратиться в конвой», — обратился он к украинскому лидеру.

14 февраля Дубинский написал, что Великобритания готовит для Зеленского «золотой парашют» в случае его отставки. По словам депутата, Зеленскому якобы пообещали место в одном из британских университетов с зарплатой в £200 тысяч (почти ₽23,2 млн) за одну лекцию. Дубинский уточнил, что в год Зеленский должен будет читать по 10 лекций. Таким образом, его доход составит £2 млн (около ₽231,7 млн) в год.

До этого газета Postimees писала, что в Киеве возникли подозрения, что администрация президента США Трампа стремится к смещению Зеленского. Источник, близкий к команде украинского лидера, отметил, что об этом намерении могут свидетельствовать обсуждения выборов на Украине. По его мнению, в Белом доме считают Зеленского неудобным для ведения мирных переговоров.

Ранее в Раде раскрыли, в каком случае США могут сместить Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами