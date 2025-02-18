Зеленского предупредили об угрозе ареста британским спецназом

Британский спецназ, который сейчас охраняет главу президента Украины Владимира Зеленского, может его и арестовать. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале депутат Верховной рады (ВР) Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в госизмене.

«Обратите внимание, что охраняющий вас британский спецназ в какой-то момент может превратиться в конвой», — обратился он к украинскому лидеру.

14 февраля Дубинский написал, что Великобритания готовит для Зеленского «золотой парашют» в случае его отставки. По словам депутата, Зеленскому якобы пообещали место в одном из британских университетов с зарплатой в £200 тысяч (почти ₽23,2 млн) за одну лекцию. Дубинский уточнил, что в год Зеленский должен будет читать по 10 лекций. Таким образом, его доход составит £2 млн (около ₽231,7 млн) в год.

До этого газета Postimees писала, что в Киеве возникли подозрения, что администрация президента США Трампа стремится к смещению Зеленского. Источник, близкий к команде украинского лидера, отметил, что об этом намерении могут свидетельствовать обсуждения выборов на Украине. По его мнению, в Белом доме считают Зеленского неудобным для ведения мирных переговоров.

Ранее в Раде раскрыли, в каком случае США могут сместить Зеленского.