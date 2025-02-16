Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию «Цензор» заявил, что выборы главы государства в стране могут состояться 26 октября.

«Запишите: 26 октября этого года», — сказал он в ответ на вопрос, когда могут пройти выборы.

Он отметил, что информация об этом появилась от источников в офисе президента Украины и в правоохранительных органах. Кроме того, по его словам, эта информация следует от источников в полиграфическом комбинате «Украина», «который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней».

По его словам, действующие власти готовят все так, чтобы оставить выборы без оппонентов.

«И вползти снова во власть, разрушая демократию, свободу, прозрачность выборов. Потому что они боятся из власти уходить», — добавил он.

Накануне сообщалось, что на Украине возбудили уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-спикера Рады и лидера движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, а также еще трех лиц, находящихся под санкциями, введенными президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Захарова назвала украинские санкции против Порошенко «жабагадюкингом».