В США заявили, что Путин и Трамп не верят в победу Зеленского на выборах

Fox News: Трамп и Путин не считают, что Зеленский победит на выборах

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп сомневаются, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому удастся победить на президентских выборах, если они состоятся в этом году. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Путин оценивает вероятность избрания «марионеточного президента» как достаточно высокую <...>. В свою очередь, Трамп готов принять любой результат выборов <...>. Трамп и Путин считают шансы на переизбрание действующего президента Украины низкими», — заявил репортер американского телеканала Джеки Хайнрич.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и РФ по Украине. Они были посвящены в том числе вопросу организации предстоящей встречи двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Россию на переговорах представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В МИД РФ подчеркнули, что переговоры России и США в Эр-Рияде являются предварительными консультациями, их смысл заключается в изложении базовых позиций сторон.

Ранее стало известно, кто может стать послом США в России.