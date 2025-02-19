Моосдорф: депутаты ФРГ могут приехать в Москву на 9 Мая при решении на Украине

Делегация депутатов от Германии может нанести визит в Москву и посетить парад Победы 9 мая при условии значительного прогресса в решении конфликта на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат немецкого парламента от «Альтернативы для Германии» Маттиас Моосдорф.

Депутат бундестага отметил, что в течение нескольких месяцев отношения между Россией и Германией могут нормализоваться на фоне развития мирного процесса по урегулированию на Украине между РФ и США. Кроме того, он не исключил, что к маю могут подписать мирный договор.

«В таком случае я не исключаю, что кто-то из «Альтернативы для Германии» примет участие (в параде Победы в Москве — прим. ред.)», — подчеркнул он.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин будет рад видеть в Москве на Дне Победы любых иностранных лидеров, которые захотят приехать, в том числе и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее Си Цзиньпин принял приглашение отпраздновать День Победы в Москве.