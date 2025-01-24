Трамп придумал, как снизить мировые цены на нефть

Существенное снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС, аналог Центробанка) США привело бы к сокращению цен на нефть, заявил президент США Дональд Трамп, пишет агентство ТАСС.

По словам нового американского лидера, когда нефть опустится в цене, «все станет дешевле для американцев, да и мира в целом». Кроме того, снизились бы темпы роста повышения цен. Это, в свою очередь, создало бы условия для падения банковских процентных ставок в будущем.

В декабре ФРС в очередной раз понизила процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25–4,5% годовых.

Накануне цены на нефть с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE снижались на фоне заявления Трампа о желании добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Стоимость фьючерса на сырье эталонной североморской марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE снижалась на 1,24% и составила около $78,02 за баррель.

Президент США намерен добиваться сокращения стоимости нефти, поскольку считает, что это поможет снизить инфляцию в США и оказать давление на Россию в связи с конфликтом на Украине.

Ранее ОПЕК+ предрекли распад из-за Трампа.