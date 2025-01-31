В Белом доме прокомментировали поездку спецпредставителя Трампа в Венесуэлу

Поездка спецпосланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла в Каракас не означает, что Вашингтон признает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом сообщает ТАСС.

«Совершенно нет», — заявила Ливитт, отвечая на вопрос о значении поездки Гренелла.

До этого в Госдепартаменте США заявили, что Гренелл обсуждает обмен мигрантов из Венесуэлы на граждан США.

По данным Miami Herald, в Каракасе Гренелл проведет встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чью легитимность администрация Джо Байдена не признавала.

15 декабря 2024 года Трамп назначил Гренелла спецпосланником по особым миссиям, включая Венесуэлу и КНДР. В первое правление Трампа Ричард Гренелл был специальным представителем президента США по диалогу Косово и Сербии и считался причастным к распаду правящей коалиции в Косово и последующему заключению ряда договоров между правительством США и Косово и Сербии и США.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа потребует от Венесуэлы принять нелегалов.