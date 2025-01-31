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Президент Венесуэлы принял в Каракасе посланника Трампа

Глава МИД Венесуэлы Хиль: Мадуро принял в Каракасе посланника Трампа
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Maxwell Briceno/Reuters

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил в своем Telegram-канале, что президент южноамериканской республики Николас Мадуро принял в Каракасе спецпосланника президента США Ричарда Гренелла.

По информации Хиля, встреча состоялась в официальной резиденции Мадуро дворце Мирафлорес.

«Мадуро принимает специального посланника Дональда Трампа — Ричарда Гренелла, И предлагает правительству Соединенных Штатов «обнуленную повестку», — подписал прямую трансляцию дипломат.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что поездка спецпосланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла в Каракас не означает, что Вашингтон признает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы.

15 декабря 2024 года Трамп назначил Гренелла спецпосланником по особым миссиям, включая Венесуэлу и КНДР. В первое правление Трампа Ричард Гренелл был специальным представителем президента США по диалогу Косово и Сербии и считался причастным к распаду правящей коалиции в Косово и последующему заключению ряда договоров между правительством США и Косово и Сербии и США.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа потребует от Венесуэлы принять нелегалов.

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