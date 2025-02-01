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Власти Венесуэлы рассказали, о чем разговаривали с посланником Трампа

Власти Венесуэлы: посланник Трампа и Мадуро обсуждали миграцию и санкции
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Maxwell Briceno/Reuters

Посланник президента Соединенных Штатов Ричард Гренелл и президент Венесуэлы Николас Мадуро обсуждали миграцию венесуэльцев, санкции со стороны США и судьбу заключенных нелегальных мигрантов из Венесуэлы. Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

«После переговоров с мирной делегацией Венесуэлы во главе с председателем Национальной ассамблеи доктором Хорхе Родригесом Гомесом и исполнительным вице-президентом республики доктором Дельси Родригес Гомес президент Николас Мадуро Морос принял представителя президента (США) Дональда Трампа и его делегацию в кабинете номер один дворца Мирафлорес», — заявил Родригес.

На встрече Мадуро предложил представителю Трампа создать «Нулевую повестку» — новое начало в отношениях между Венесуэлой и Соединенными Штатами.

До этого глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что президент южноамериканской республики Николас Мадуро принял в Каракасе спецпосланника президента США Ричарда Гренелла.

Ранее Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов.

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