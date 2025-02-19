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Эксперт заявил, что США осознали правильность выводов Путина в Мюнхене в 2007 году

Аналитик Блюменталь: США осознали точность выводов Путина в Мюнхене в 2007 году
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Правильность выводов президента России Владимира Путина, оглашенных им на Мюнхенской конференции по безопасности еще в 2007 году, подтверждают заявления администрации США во главе с Дональдом Трампом и российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Об этом заявил независимый американский журналист, основатель и редактор портала The Grayzone Макс Блюменталь в беседе с ТАСС.

«Мы увидели в Эр-Рияде и услышали от администрации Трампа на [состоявшихся на прошлой неделе] мероприятиях по линии НАТО подтверждение принципов, изложенных президентом Путиным в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности», — отметил он.

Администрация Трампа осознала, что вопросы безопасности Европы не могут решаться без участия России, подчеркнул журналист.

«А также осознала, что Украина никогда не станет частью НАТО», — добавил Блюменталь.

Накануне в столице Саудовской Аравии прошла встреча делегаций России и США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее в США заявили, что Трамп может передать Европу во власть Путина.

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