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В США заявили, что Трамп может передать Европу во власть Путина

NYT: Трамп может дать Путину власть над Европой
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Заявления вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса и шефа Пентагона Пита Хегсета усиливают опасения, что Вашингтон отдаляется от Европы и движется в сторону России. В материале для The New York Times утверждается, что Владимир Путин «давно хотел иметь больше власти в Европе», и Дональд Трамп может это предоставить.

Как следует из текста, на Мюнхенской конференции по безопасности представители президента США дали понять, что готовы ограничить свое участие в делах Европы и снизить влияние на континенте, тем самым установив новый баланс сил.

Такого развития событий российский лидер якобы добивался с 2007 года, когда на той же конференции «потребовал ограничить влияние Америки и установить новый баланс сил в Европе», утверждается в материале.

По мнению аналитиков, которых цитирует The New York Times, такая политика может принести Путину «победу», которая будет гораздо важнее любых целей, достигнутых на Украине.

«С начала холодной войны в конце 1940-х годов Кремль мечтал о вытеснении Соединенных Штатов с поста краеугольного камня европейской безопасности. Путин, безусловно, достаточно умен, чтобы воспользоваться любыми возможностями, которые предоставляет ему новая администрация [Трампа]», — заявил эксперт по России Эндрю Вайс в беседе с газетой.

Ранее шеф Пентагона заявил, что Трамп не позволит превратить дядю Сэма в лоха.

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