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Макрон призвал к переговорам РФ и Украины

Макрон призвал к переговорам РФ и Украины после встречи с да Силвой
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к переговорам РФ и Украины после встречи с президентом Бразилии Инасиу Лулой да Силвой. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Мы вместе верим, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров, объединив Россию и Украину за одним столом», — заявил Макрон.

По словам французского лидера, чтобы достичь долгосрочного мира, к которому стремятся в Париже, Россия должна прекратить военные действия, а затем Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности.

До этого Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным ради Украины.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

После беседы с Путиным Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Трамп выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее Макрон заявил, что Франция не планирует отправлять на Украину войска.

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Переговоры о мире на Украине
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