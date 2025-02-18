Зеленский заявил о невозможности закончить конфликт победой на поле боя

Зеленский: ни одна из сторон не одержит победу в конфликте на поле боя

Ни одна из сторон украинского конфликта не одержит победу при помощи оружия на поле боя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает издание «Украинская правда».

«Мне кажется, на сегодня понятно, что оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон», — сказал он.

Глава государства также отметил, что России и Украине необходимо завершить конфликт дипломатическим путем. Вместе с тем он подчеркнул, что переговоры должны привести к «справедливому миру».

18 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главным условием для России в разрешении конфликта на Украине является достижение своих целей, поставленных перед началом специальной военной операции (СВО). При этом он не стал перечислять, о каких целях идет речь.

Представитель Кремля также отметил, что президент России Владимир Путин готов при необходимости участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта с Зеленским.

Ранее Патрушев предсказал исход конфликта на Украине.