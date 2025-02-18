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Макрон опроверг свои слова об отправке французских войск на Украину

Макрон заявил, что Франция не планирует отправлять на Украину войска
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Франция не планирует отправлять на Украину войска. Об этом в интервью газете La Depeche заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я никогда не объявлял о направлении на Украину войск из Франции. Франция не ведет подготовку к отправке войск», — заявил Макрон.

При этом французский президент неоднократно заявлял о готовности использовать французские вооруженные силы для миротворческих операций на Украине, что российские официальные лица открыто осуждали и предупреждали о том, что Москва будет воспринимать это как объявление войны.

Также президент Франции Эммануэль Макрон созвал вторую встречу лидеров Европейского союза, а также Канады в Париже.

Ранее страны ЕС раскололись на два лагеря из-за отправки войск на Украину.

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