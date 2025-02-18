Макрон опроверг свои слова об отправке французских войск на Украину

Франция не планирует отправлять на Украину войска. Об этом в интервью газете La Depeche заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Я никогда не объявлял о направлении на Украину войск из Франции. Франция не ведет подготовку к отправке войск», — заявил Макрон.
При этом французский президент неоднократно заявлял о готовности использовать французские вооруженные силы для миротворческих операций на Украине, что российские официальные лица открыто осуждали и предупреждали о том, что Москва будет воспринимать это как объявление войны.
Также президент Франции Эммануэль Макрон созвал вторую встречу лидеров Европейского союза, а также Канады в Париже.
Ранее страны ЕС раскололись на два лагеря из-за отправки войск на Украину.