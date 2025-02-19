Путин предложил зарубежным партнерам помочь в ремонте КТК

Президент РФ Владимир Путин предложил зарубежным партнерам помочь России с ремонтом атакованной дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Заявление Путина на встрече с членами правительства опубликовано на сайте Кремля.

По словам российского лидера, зарубежная помощь РФ может состоять во ввозе техники для ремонта КТК вопреки санкциям.

«Нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам. Та нефть, которая перекачивалась по этому трубопроводу КТК», — подчеркнул Путин.

Правительству России принадлежит менее четверти (24%) акций КТК, еще 12,5% акций принадлежит российскому «Лукойлу» и еще 7,5 российско-британскому предприятию. Остальные 60% акций принадлежат компаниям из Казахстана, США, Италии, Великообритании. России принадлежит доля 24% акций КТК.

До этого ице-премьер России Александр Новак назвал атаку ВСУ на станцию КТК ответом на переговоры Москвы и Вашингтона.

17 февраля Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию КТК атаковали семь украинских беспилотников, после чего ее были вынуждены вывести из эксплуатации, а нефть стали перекачивать на сниженных режимах. Пострадавших среди персонала станции не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить.

Ранее Украину предупредили о «гневе Трампа» и возможной остановке помощи из-за атаки на КТК.