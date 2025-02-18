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Новак связал атаку ВСУ на станцию КТК с переговорами между Россией и США

Новак назвал атаку ВСУ на станцию КТК ответом на переговоры Москвы и Вашингтона
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Мурад Оруджев/РИА Новости

Атака дронов ВСУ на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) является ответом Киева на переговоры между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, выступая на совещании президента РФ с правительством, сообщает ТАСС.

«По оценке экспертов, атака украинских беспилотников — это так называемый, по сути дела, ответ на те обсуждения, которые состоялись на Мюнхенской конференции (по безопасности. — «Газета.Ru»), и, скорее всего, это ответ США со стороны Украины относительно тех переговоров, которые были запланированы», — сказал он.

17 февраля Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию КТК атаковали семь украинских беспилотников, после чего ее были вынуждены вывести из эксплуатации, а нефть стали перекачивать на сниженных режимах. Пострадавших среди персонала станции не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить.

Позже заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил Киев за удар по этой станции. Он напомнил, что доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК превышает 40%, а вместе с другими западными компаниями — 65%. По словам зампреда Совбеза, Украина, несмотря на высочайшую зависимость от США, намеренно нанесла удар по активам американских компаний, которые в результате атаки понесли существенные убытки.

Ранее Лавров заявил, что атака ВСУ на станцию КТК подтверждает, что Зеленскому нужно «дать по рукам».

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