AT: атакой на КТК Украина рискует навлечь на себя гнев Трампа и остановку помощи

Атака ВСУ Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), акционерами которого являются в том числе американские компании, рискует навлечь на Украину гнев президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Asia Times.

«Это может принять форму, по крайней мере, закулисных угроз Трампа приостановить финансовую и/или военную помощь Украине, если она в одностороннем порядке не откажется от своей политики нападения на российскую нефтяную инфраструктуру», — говорится в тексте.

По мнению авторов, Украина еще пожалеет об атаке на объект энергетической инфраструктуры. Это может стать переломным моментом в «худшее время» для Киева, учитывая переговоры между Россией и США о будущем республики, отмечается в материале.

Тот, кто организовал и одобрил эту атаку, может даже потерять работу или «даже пострадать», поскольку удар по КТК оказался пагубным и может дорого обойтись Украине в решающий момент конфликта, говорится в тексте.

До этого сообщалось, что нефтеперекачивающую станцию (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки дронов ВСУ будут восстанавливать около двух месяцев. В результате украинской атаки объект получил серьезные повреждения. В частности, была разрушена крыша станции, повреждены закрытое распределительное устройство и газотурбинная установка (ГТУ). Кроме того, сильно пострадали кабели, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора и прочее.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.