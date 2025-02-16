Зеленского «растоптали» в Мюнхене

КП: Зеленский не ожидал, что союзники США «растопчут» его в Мюнхене

На переговорах в рамках Мюнхенской конференции Владимир Зеленский выглядел подавленным и покрасневшим, он не ожидал, что его надежны на помощь США будут растоптаны. Об этом пишет KP.RU.

На встрече с Зеленским и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в Мюнхене присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Администрация Трампа отправила Зеленского и его компанию восвояси. Как говорят очевидцы, что Зеленский, что Ермак вышли с переговоров «раскрасневшиеся», как будто сидели не в зале для переговоров, а в бане», — пишет КP.

Также издание пишет, что Зеленский надеялся на то, что американские войска могут быть отправлены на Украину, если Россия не примет условия мирного урегулирования, однако Вэнс опроверг эти заявления.

До этого украинский Telegram-канал «Легитимный» писал, что Вэнс поставил Зеленскому жесткие рамки на подготовку предложений по мирному урегулированию конфликта. Источник издания отметил, что американская сторона не позволит «играть» и вписывать в предложения «фантастические требования». После того как обе стороны составят подобные планы, президент США Дональд Трамп будет «инициировать переговорный процесс».

Ранее Зеленского назвали «нищим вором», который «плюет в руку дающему».