Британский политик призвал созвать парламент по вопросу отправки войск на Украину

Председатель партии либеральных демократов Великобритании (ПЛД) Эд Дейви на своей странице в социальной сети X заявил о необходимости созыва парламента страны для обсуждения потенциальной отправки британских войск на Украину.

По мнению политика, премьер-министр Кир Стармер должен приостановить перерыв в работе парламента и обсудить с депутатами планы правительства по поддержке Киева. Дейви подчеркнул, что в их распоряжении имеется всего несколько дней для того, чтобы Британия стала лидером в Европе и спасла Украину от сделки, «которую состряпали» президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин.

11 февраля агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

Ранее министр обороны Италии заявил, что миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской.