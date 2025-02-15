В Италии высказались о миротворческой миссии на Украине

Крозетто: миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской

Возможная миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Это не может быть миссия только европейская, она должна быть международной, под эгидой ООН», — сказал он.

По словам главы минобороны Италии, миссия ООН предполагает одобрение Совбеза. Крозетто считает, что в миссию на Украине должны входить миротворцы из Индии, Бразилии, Китая и Саудовской Аравии.

До этого сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

11 февраля газета The Guardian сообщила, что Европа на данный момент далека от решения по размещению подразделений на территории Украины, в то время как Зеленский считает, что мягкая миротворческая миссия не будет эффективной.

Ранее в МИД Франции пообещали, что ЕС даст Украине гарантии безопасности.