Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Италии высказались о миротворческой миссии на Украине

Крозетто: миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской
close
Ciro De Luca/Reuters

Возможная миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Это не может быть миссия только европейская, она должна быть международной, под эгидой ООН», — сказал он.

По словам главы минобороны Италии, миссия ООН предполагает одобрение Совбеза. Крозетто считает, что в миссию на Украине должны входить миротворцы из Индии, Бразилии, Китая и Саудовской Аравии.

До этого сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

11 февраля газета The Guardian сообщила, что Европа на данный момент далека от решения по размещению подразделений на территории Украины, в то время как Зеленский считает, что мягкая миротворческая миссия не будет эффективной.

Ранее в МИД Франции пообещали, что ЕС даст Украине гарантии безопасности.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами