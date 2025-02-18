Дмитрий Медведев раскритиковал ВСУ за атаку станции перекачки нефти «Кропоткинская» на Кубани, через которую идут поставки в том числе американского бизнеса. Действия Киева он назвал ударом по Дональду Трампу. Предполагается, что на устранение последствий атаки уйдет около двух месяцев.

«Тройной удар»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил Киев за удар по насосной станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он напомнил, что доля американского бизнеса в поставках нефти по этой магистрали превышает 40%, а вместе с другими западными компаниями — 65%.

«Неонацистский режим в Киеве, конечно, это знал. И несмотря на высочайшую зависимость от Вашингтона, намеренно нанес удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки», — написал Медведев в Telegram-канале, пост озаглавлен как «Бешеное животное укусило хозяина».

По его мнению, ВСУ «атаковали своих благодетелей», потому что «хозяин поставил на паузу выдачу корма», из-за чего «униженное животное находится в страшном отчаянии» и уже «перестало быть домашним».

«Истекая липкой слюной, она вцепилась в руку кормильца. В руку президента США. Больная тварь, конечно, помнит, что Дональд Трамп говорил о своем желании снизить цены на нефть», — отметил Медведев.

Он пояснил, что такой удар способен остановить прокачку нефти, разбалансировать рынок и увеличить скачки цен на топливо.

«То есть удар по КТК – это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу», — добавил зампред Совбеза.

Атака и ее последствия

17 февраля «Кропоткинскую» атаковали семь украинских беспилотников, после чего ее были вынуждены вывести из эксплуатации, а нефть стали перекачивать на сниженных режимах.

Пострадавших среди персонала станции не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить.

В компании «Транснефть» отметили, что последствия ударов будут устраняться в течение 1,5-2 месяцев, из-за чего объемы прокачки нефти из Казахстана упадут примерно на 30%.

Сейчас КТК продолжает транспортировать нефть по системе Тенгиз — Новороссийск, минуя «Кропоткинскую», также отгрузка нефти идет на морском терминале.

Попытка сорвать переговоры?

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал атаку на станцию КТК местью и шантажом Владимира Зеленского.

«Администрация Трампа теперь может воочию убедиться в террористической сути киевского режима», — сказал он.

Как полагает парламентарий, президент Украины «активизировал террористические атаки» вследствие агонии, так как осознает скорую потерю власти и невозможность завершить конфликт на поле боя.

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Политолог Булат Султанов заявил, что удар по «Кропоткинской» говорит о готовности Зеленского сорвать переговоры по Украине.

«Я думаю, что это продолжение той линии, когда они подорвали теплоэлектростанцию рядом с Запорожской АЭС, потом подорвали крышу Чернобыльской АЭС. Причем их операторы проявили удивительную прозорливость: они через несколько минут уже снимали задымившуюся крышу», — констатировал Султанов.