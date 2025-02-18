«Тройной удар»
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил Киев за удар по насосной станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он напомнил, что доля американского бизнеса в поставках нефти по этой магистрали превышает 40%, а вместе с другими западными компаниями — 65%.
«Неонацистский режим в Киеве, конечно, это знал. И несмотря на высочайшую зависимость от Вашингтона, намеренно нанес удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки», — написал Медведев в Telegram-канале, пост озаглавлен как «Бешеное животное укусило хозяина».
По его мнению, ВСУ «атаковали своих благодетелей», потому что «хозяин поставил на паузу выдачу корма», из-за чего «униженное животное находится в страшном отчаянии» и уже «перестало быть домашним».
«Истекая липкой слюной, она вцепилась в руку кормильца. В руку президента США. Больная тварь, конечно, помнит, что Дональд Трамп говорил о своем желании снизить цены на нефть», — отметил Медведев.
Он пояснил, что такой удар способен остановить прокачку нефти, разбалансировать рынок и увеличить скачки цен на топливо.
«То есть удар по КТК – это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу», — добавил зампред Совбеза.
Атака и ее последствия
17 февраля «Кропоткинскую» атаковали семь украинских беспилотников, после чего ее были вынуждены вывести из эксплуатации, а нефть стали перекачивать на сниженных режимах.
Пострадавших среди персонала станции не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить.
В компании «Транснефть» отметили, что последствия ударов будут устраняться в течение 1,5-2 месяцев, из-за чего объемы прокачки нефти из Казахстана упадут примерно на 30%.
Сейчас КТК продолжает транспортировать нефть по системе Тенгиз — Новороссийск, минуя «Кропоткинскую», также отгрузка нефти идет на морском терминале.
Попытка сорвать переговоры?
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал атаку на станцию КТК местью и шантажом Владимира Зеленского.
«Администрация Трампа теперь может воочию убедиться в террористической сути киевского режима», — сказал он.
Как полагает парламентарий, президент Украины «активизировал террористические атаки» вследствие агонии, так как осознает скорую потерю власти и невозможность завершить конфликт на поле боя.
Политолог Булат Султанов заявил, что удар по «Кропоткинской» говорит о готовности Зеленского сорвать переговоры по Украине.
«Я думаю, что это продолжение той линии, когда они подорвали теплоэлектростанцию рядом с Запорожской АЭС, потом подорвали крышу Чернобыльской АЭС. Причем их операторы проявили удивительную прозорливость: они через несколько минут уже снимали задымившуюся крышу», — констатировал Султанов.