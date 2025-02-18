Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме считают, что в Эр-Рияде началось создание новой системы мировой безопасности

Депутат Гусев: Россия и США начинают свои отношения сначала
close
Telegram-канал «Мария Захарова»

В Госдуме считают, что смысл прошедших в Эр-Рияде переговоров – создание новой системы мировой безопасности, в которой США и Россия на равных являются источниками этой безопасности. Такое мнение «Газете.Ru» высказал депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – за правду» Дмитрий Гусев.

«Атмосфера прошедшей встречи напоминала восьмидесятые годы. Тогда в стране было ощущение, что великие державы, договариваются о новом этапе сотрудничества. У сторонних наблюдателей сейчас может возникнуть примерно такое же ощущение, потому что решения, которые сегодня обсуждались, подразумевают, что две стороны начинают свои отношения сначала. Но за прошедшие 40 лет Россия прошла огромный путь в понимании своего места и значения в мире. И это значение не должно быть умалено», – сказал Гусев.

Он отметил, что решения по будущей системе безопасности будут принимать только Россия и США. Это и есть, по его мнению, главный итог сегодняшних переговоров.

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской стороны по вопросу возобновления двусторонних взаимоотношений. Стороны также обсудили возможности личных контактов президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В общей сложности переговоры продлились 4,5 часа.

По итогам переговоров в Госдепартаменте сообщили, что Лавров и Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине и восстановить прежнюю численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.

В свою очередь Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи заявил, что Россия и Соединенные Штаты «занимались налаживанием отношений и, по его мнению, небезуспешно».

Подробнее о том, как в Москве оценивают переговоры России и США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, кто должен участвовать в мирных переговорах по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами