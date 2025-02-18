В Госдуме считают, что в Эр-Рияде началось создание новой системы мировой безопасности

В Госдуме считают, что смысл прошедших в Эр-Рияде переговоров – создание новой системы мировой безопасности, в которой США и Россия на равных являются источниками этой безопасности. Такое мнение «Газете.Ru» высказал депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – за правду» Дмитрий Гусев.

«Атмосфера прошедшей встречи напоминала восьмидесятые годы. Тогда в стране было ощущение, что великие державы, договариваются о новом этапе сотрудничества. У сторонних наблюдателей сейчас может возникнуть примерно такое же ощущение, потому что решения, которые сегодня обсуждались, подразумевают, что две стороны начинают свои отношения сначала. Но за прошедшие 40 лет Россия прошла огромный путь в понимании своего места и значения в мире. И это значение не должно быть умалено», – сказал Гусев.

Он отметил, что решения по будущей системе безопасности будут принимать только Россия и США. Это и есть, по его мнению, главный итог сегодняшних переговоров.

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской стороны по вопросу возобновления двусторонних взаимоотношений. Стороны также обсудили возможности личных контактов президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В общей сложности переговоры продлились 4,5 часа.

По итогам переговоров в Госдепартаменте сообщили, что Лавров и Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине и восстановить прежнюю численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.

В свою очередь Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи заявил, что Россия и Соединенные Штаты «занимались налаживанием отношений и, по его мнению, небезуспешно».

Подробнее о том, как в Москве оценивают переговоры России и США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, кто должен участвовать в мирных переговорах по Украине.