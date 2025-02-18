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Зеленский рассказал, кто должен участвовать в мирных переговорах по Украине

Зеленский: в мирных переговорах должны участвовать Украина, Европа, Турция и США
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «принципиально важно» включить в мирные переговоры по урегулированию конфликта Москвы и Киева «ключевых игроков, пострадавших от российской агрессии». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Украина, Европа — в широком смысле, включая Европейский союз, Турцию и Великобританию — должны быть вовлечены вместе с Америкой в переговоры и разработку необходимых гарантий безопасности, которые касаются судьбы нашей части мира», — считает Зеленский.

18 февраля Зеленский, комментируя прошедшие переговоры России и США в Эр-Рияде, поинтересовался, почему Киев должен идти на ультиматумы, если до этого он не пошел на них «в самый сложный момент». Президент Украины также заявил, что Россия и США не могут вести переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия Киева.

Встреча представителей России и США прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Переговоры были посвящены восстановлению сотрудничества стран по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по урегулированию конфликта на Украине и организации встреч двух президентов.

Ранее в Совфеде заявили о «возвращении к нормальности» отношений России и США.

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