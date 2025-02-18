Лавров заявил, что РФ и США в Саудовской Аравии занимались налаживанием отношений

Лавров: Россия и США в Эр-Рияде занимались налаживанием отношений и небезуспешно

Российская Федерация и Соединенные Штаты на переговорах в Эр-Рияде занимались налаживанием отношений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями США в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

«Чтобы не допустить торпедирования налаживания отношений между Россией и США, надо их налаживать, чем мы сегодня и занимались, и, скажу откровенное, небезуспешно. Далеко не все мы обсудили, что пока еще нас разделяет», — сказал министр.

Он отметил, что еще во время недавнего телефонного разговора президенты РФ и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп определили концептуальный подход к дальнейшей работе Москвы и Вашингтона. По словам дипломата, делегация РФ «ощутила полную решимость, конкретный настрой» представителей США «продвигать это движение вперед», как поручили лидеры двух стран, «активным образом».

«Мы тоже этим будем заниматься», — добавил он.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и РФ. Встреча была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран. Российскую делегацию представляли помощник лидера РФ Юрий Ушаков и Лавров.

В МИД РФ заявили, что переговоры России и США в Эр-Рияде являются предварительными консультациями, их смысл заключается в изложении базовых позиций сторон.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».