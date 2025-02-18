Эрдоган обратился к генсеку НАТО по поводу украинского конфликта

Эрдоган заявил Рютте, что Турция ведет диалог по окончанию конфликта на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил генсеку Организации Североатлантического договора (НАТО) Марку Рютте, что Анкара ведет диалог с рядом лидеров по урегулированию конфликта на Украине. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

Эрдоган подчеркнул, что Турция уже предприняла шаги для деэскалации конфликта, включая контакты с лидерами стран и международных организаций. По его словам, справедливый мир возможен только при участии всех сторон.

«Мы сделали всё возможное для прекращения войны и будем вносить вклад в будущем. Уверен, международное сообщество поддержит наши усилия», — заявил Эрдоган.

Во вторник Эрдоган провел встречу с Владимиром Зеленским. В ходе совместной пресс-конференции турецкий лидер отметил, что украинский конфликт «уже должен подойти к концу». Также Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров президента США Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Ранее стало известно об опасениях Зеленского после встречи РФ и США в Эр-Рияде.