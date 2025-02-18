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Эрдоган обратился к генсеку НАТО по поводу украинского конфликта

Эрдоган заявил Рютте, что Турция ведет диалог по окончанию конфликта на Украине
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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил генсеку Организации Североатлантического договора (НАТО) Марку Рютте, что Анкара ведет диалог с рядом лидеров по урегулированию конфликта на Украине. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

Эрдоган подчеркнул, что Турция уже предприняла шаги для деэскалации конфликта, включая контакты с лидерами стран и международных организаций. По его словам, справедливый мир возможен только при участии всех сторон.

«Мы сделали всё возможное для прекращения войны и будем вносить вклад в будущем. Уверен, международное сообщество поддержит наши усилия», — заявил Эрдоган.

Во вторник Эрдоган провел встречу с Владимиром Зеленским. В ходе совместной пресс-конференции турецкий лидер отметил, что украинский конфликт «уже должен подойти к концу». Также Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров президента США Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Ранее стало известно об опасениях Зеленского после встречи РФ и США в Эр-Рияде.

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