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Эрдоган высказался о возможном завершении конфликта на Украине

Эрдоган: украинский конфликт уже должен подойти к концу
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Michael Varaklas/AP

Украинский конфликт «уже должен подойти к концу». Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, сообщает РИА Новости.

Он также сказал, что турецкая сторона будет и дальше работать над реализацией постановления, направленного на обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море. По словам главы государства, Анкара считает, что это постановление «послужит мерой укрепления доверия в процессе, ведущем к переговорам» по урегулированию российско-украинского конфликта.

18 февраля Эрдоган провел переговоры с Зеленским по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главным условием для России в разрешении конфликте на Украине является достижение своих целей, поставленных перед началом специальной военной операции (СВО). При этом он не стал перечислять, о каких целях идет речь.

Ранее Патрушев предсказал исход конфликта на Украине.

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