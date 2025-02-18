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Эрдоган назвал «идеальное место» для переговоров Трампа и Путина

Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров Трампа и Путина
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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свою страну идеальным местом для встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что начался процесс диалога между РФ и США.

«Наша страна стала бы идеальным местом для проведения переговоров между Россией и США», — сказал Эрдоган.

Заявление прозвучало на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским во вторник в Анкаре.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»:

Ранее Зеленский поинтересовался у России и США, почему Украина должна идти на ультиматумы.

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