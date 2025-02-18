В Совфеде заявили о «возвращении к нормальности» отношений России и США

В отношения между Россией и Соединенными Штатами возвращается нормальность, этот переход будет плавным, а не резким. Об этом в беседе с News.ru заявил зампред международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.

«В отношениях США и России происходит возвращение к нормальности. Общий расклад сил в мире тоже меняется, но не резко. Это лишь кажется, будто началось резкое изменение. На самом деле это плавный переход из количества в качество, который стал видимым. Переход начался, когда команда Трампа приступила к управлению государством», — сказал Климов.

По мнению сенатора, потенциал к этому переходу накапливался годами. Он утверждает, что сейчас речь идет не о «дипломатическом чуде», а о том, чтобы восстановить отношения двух сверхдержав.

Встреча представителей России и США прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Переговоры были посвящены восстановлению сотрудничества стран по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по урегулированию конфликта на Украине и организации встреч двух президентов.

Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Представителями США стали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее во Франции испугались «немыслимого» союза Путина и Трампа.