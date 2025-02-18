Зеленский поинтересовался у России и США, почему Украина должна идти на ультиматумы

Зеленский поинтересовался у РФ и США, почему Украина должна идти на ультиматумы

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прошедшие переговоры России и США в Эр-Рияде, поинтересовался, почему Киев должен идти на ультиматумы, если до этого он не пошел на них «в самый сложный момент». Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Опять об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет?» — сказал Зеленский.

Встреча представителей России и США прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Переговоры были посвящены восстановлению сотрудничества стран по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по урегулированию конфликта на Украине и организации встреч двух президентов.

Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Представителями США стали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо». По его словам, стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США.

Ранее Зеленский заявил, по вопросу территорий Украины «компромиссов не будет».