Зеленский высказался о встрече РФ и США в Эр-Рияде

Зеленский заявил, что РФ и США не могут вести переговоры без участия Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия Киева. Так он прокомментировал прошедшую в Эр-Рияде российско-американскую встречу в интервью немецкому телеканалу ARD, пишет РИА Новости.

По словам украинского лидера, все, о чем могут договариваться делегации РФ и США на этой встрече, будет касаться двусторонних отношений этих стран.

«Они, конечно, не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении войны без нас. Мы самостоятельное государство», — заявил Зеленский.

Переговоры России и США состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Они длились около 4,5 часов. В том числе стороны обсуждали украинский конфликт и организацию предстоящей встречи российского и американского президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. О завершении переговоров официально сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, который был в составе российской делегации.

Ранее Зеленский не исключил, что Украина станет вторым Афганистаном.