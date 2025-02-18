Китай отметил нарастание импульса к переговорам по Украине

Ван И: Китай констатирует нарастание импульса к переговорам по Украине

Китай констатирует нарастание импульса к диалогу и переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, слова которого передает ТАСС.

По его словам, Пекин выступает за политическое урегулирование кризиса и содействует мирным переговорам.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Эрдоган заявил, что украинский конфликт уже должен подойти к концу.