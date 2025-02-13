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Американское СМИ назвало важной вехой переговоры Путина с Трампом

NYT: разговор Путина с Трампом стал важной вехой в переговорах
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White House/Flickr.com/Global Look Press

Разговор президента России Владимира Путина с коллегой из Соединенных Штатов Дональдом Трампом стал важной вехой для российского лидера. Об этом пишет американская газета New York Times.

«Для Путина этот звонок стал важной вехой <...>. В ходе продолжительного телефонного разговора в среду президент Трамп передал Путину послание, которое во многом отразило то, как российский лидер видит современный мир»‎, — сказано в материале.

В NYT отметили, что беседа двух лидеров обозначила крах усилий Запада изолировать Владимира Путина дипломатически после того, как в феврале 2022 года началась специальная военная операция.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп позвонил Зеленскому после беседы с Путиным. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

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