Лавров рассказал об атмосфере на переговорах России и США

Лавров: на переговорах России с США была позитивная атмосфера

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал атмосферу переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде позитивной. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас были хорошие переговоры, позитивные. Позитивная атмосфера была», — сказал он.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

По итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Лавров заявил, что взаимопонимание России и США еще не говорит о сближении позиций.