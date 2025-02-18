Россия и США пообещали поддерживать контакты после встречи в Эр-Рияде

США и Россия по итогам переговоров в Эр-Рияде пообещали поддерживать контакты. Об этом сообщил американский Госдеп, передает РИА Новости.

«Участники сегодняшних встреч обещают продолжать взаимодействие, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное продвижение процесса», — сказано в заявлении Госдепа.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга.

Ранее Рубио раскрыл значение переговоров между США и РФ в Эр-Рияде.