Эрдоган проводит переговоры с Зеленским

В Анкаре начались переговоры между Эрдоганом и Зеленским по урегулированию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщила канцелярия Эрдогана.

Зеленский прибыл в Анкару накануне вечером. На сайте турецкого лидера отмечается, что в ходе переговоров политики рассмотрят все аспекты отношений стратегического партнерства Турции и Украины и шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами. Кроме того, президент Украины намерен обсудить с турецким коллегой гарантии безопасности, которые Анкара может предоставить Киеву.

«Двусторонние переговоры начались», — говорится в сообщении канцелярии.

18 февраля в Эр-Рияде также проходят переговоры представителей США и России. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. Москву представляют помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

Ранее МИД России заявил, что роль Евросоюза в переговорах по Украине исключена.