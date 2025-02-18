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Лавров заявил о заинтересованности РФ и США в снятии барьеров в экономике

Лавров: РФ и США заинтересованы в снятии барьеров для сотрудничества в экономике
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия и США в ходе переговоров в Эр-Рияде выразили взаимную заинтересованность в снятии барьеров для экономического сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи, передает «Интерфакс».

«Была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что стороны обозначили обоюдное стремление находить решения по международным делам и экономическим вопросам.

Также министр отметил, что на встрече присутствовал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В рамках переговоров он «презентовал некоторые проблемы, которые могли бы с пользой для РФ и США быть достаточно оперативно урегулированы».

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

По итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Рубио допустил отмену санкций против России после окончания конфликта на Украине.

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