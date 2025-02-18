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В Европе испугались планов России и США «устранить раздражители»

Журналист Guardian Крупа обеспокоился планами РФ и США «устранить раздражители»
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Russian Foreign Ministry/Reuters

Репортер британской газеты The Guardian Якуб Крупа задался вопросом, что чувствуют украинские и европейские чиновники, читая заявления о том, что Россия и США намерены «устранить раздражители» в отношениях между странами.

«Невольно задаюсь вопросом, что чувствуют украинские и европейские чиновники, читая о планах «устранить раздражители» в отношениях между США и Россией. Рискну предположить, что им может не понравиться такой выбор слов», — порассуждал журналист.

До этого агентство Reuters писало, что по итогам встречи делегаций России и США в Эр-Рияде госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров договорились «устранить раздражители» в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и РФ. Встреча посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее Захарова пошутила о разрывающемся от звонков журналистов CNN телефоне.

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