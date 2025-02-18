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В США заявили, что план по Украине состоит из трех этапов

Fox News: план США и РФ по урегулированию на Украине состоит из трех этапов
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Gleb Garanich/Reuters

Российские и американские власти предлагают план урегулирования по Украине, который будет состоять из трех этапов, включая прекращение огня. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным журналистов, сначала стороны хотят добиться прекращения боевых действий, затем проведения выборов на Украине и, наконец, подписания финального мирного соглашения.

Переговоры представителей США и РФ по Украине состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Они были посвящены в том числе вопросу организации предстоящей встречи двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Россию на переговорах представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В МИД РФ подчеркнули, что переговоры России и США в Эр-Рияде являются предварительными консультациями, их смысл заключается в изложении базовых позиций сторон.

Ранее Ушаков заявил, что пока трудно говорить о том, что позиции Москвы и Вашингтона сближаются, но разговор об этом шел.

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Переговоры о мире на Украине
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