Лавров заявил, что РФ и США договорились о скорейшем назначении послов

Лавров: РФ и США в скором времени назначат послов в Москву и Вашингтон

Россия и США в ходе переговоров договорились обеспечить скорейшее назначение послов стран в Москве и Вашингтоне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Самое срочное и тем более не самое сложное: это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России», — сказал глава МИД России, рассказывая о договоренностях с американскими представителями.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей России и США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Россию представляли Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга.

Ранее Уиткофф оценил переговоры России и США в Эр-Рияде.